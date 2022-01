Incidente fatale in un impianto di risalita, morto addetto ai lavori

Incidente questa mattina in un impianto di risalita a Pedace, loc. Cavaliere, in provincia di Cosenza. Prima dell’apertura al pubblico, per cause da accertare, uno degli addetti alla gestione dell’impianto sarebbe stato colpito da una cabina ed è deceduto dopo l’arrivo in ospedale.

Fermato l’impianto a scopo precauzionale, è in corso il recupero da parte dei vigili del fuoco di sei addetti alla gestione dell’impianto bloccati in due cabine tra i piloni 2 e 6. Impegnato personale SAF (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco.