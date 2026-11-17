Cinque morti in una galleria dell’autostrada tra Cosenza e San Fili. Prima di andare avanti, svolgo con diligenza il compitino del bravo cittadino: requiescant in pace; e siamo tutti innocenti fino a sentenza definitiva; e un incidente stradale può capitare per molte cause e non necessariamente per colpe.

Svolto il temino, iniziamo a parlare da persone adulte: finalmente giornali e tv pronunziano l’espressione “indagini della Procura”, invece della solita solfa della “strada della morte” eccetera. Indagini, vuol dire che dei periti, nominati dal magistrato, studieranno il caso sotto l’aspetto tecnico, a cominciare dall’appurare a quale velocità corressero o l’una o l’altra auto, oppure se correvano entrambe; e se è occorso qualche guasto improvviso come, per esempio, lo scoppio di una gomma; e, in questo caso, se la gomma fosse usurata o valida…

Quindi i periti dovranno appurare le condizioni di salute dei conducenti, nel caso di un malore improvviso; oppure se il malore non è stato improvviso bensì già acclarato, e nonostante ciò sia stata concessa o rinnovata la patente, e da quale medico… Insomma, le indagini della Procura, dopo i dati tecnici dei periti (il giudice è “peritus peritorum”), devono accertare se le CAUSE dell’incidente furono anche COLPE. Se colpe, le si dichiarino esplicitamente e dettagliatamente, con pubblicazione della foto e del nome del colpevole o dei colpevoli.

A mio parere, la massima parte degli incidenti stradali succede per colpa. Alzi la mano chi non è mai stato sorpassato da un imbecille incurante della doppia striscia continua quando non della galleria: parlo, per esempio, della Tangenziale di Soverato o della famigerata Galleria di Copanello. E accade spessissimo che basti un rettifilo perché lo scemo del villaggio si senta Fangio o Nuvolari, e via sorpassi azzardati.

E anche nella cinta urbana di Soverato accade quotidianamente di vedere scatolette di utilitarie sfrecciare come fossero Formula uno, e ciò non appena il mascalzone scorga un centinaio di metri dritti.

Oggi, finalmente, si sente di “indagini della Procura”. Ora speriamo si concludano prestissimo, le indagini; e si sappia se fu colpa e di chi ed esattamente quale colpa.

E speriamo anche che dovunque e sempre si multino pesantemente i criminali dell’acceleratore, con sospensione della patente o ritiro. E con esami seri prima di concederla, la patente, e prima di rinnovarla.

Ulderico Nisticò