Italia del Meridione riparte dalla costa ionica: vertice a Davoli verso le Amministrative 2027 del Capoluogo regionale

Il progetto politico di Italia del Meridione (IdM) accelera la propria fase organizzativa nella provincia di Catanzaro.

​Si è tenuto a Davoli un incontro operativo promosso dal Segretario Provinciale Salvatore Accordino, rivolto agli amministratori locali, ai quadri dirigenti e ai simpatizzanti dell’area ionica e dell’intero comprensorio catanzarese, con una significativa rappresentanza proveniente dai Comuni di Davoli, Santa Caterina sullo Ionio, Montauro e Girifalco.

L’appuntamento ha avuto l’obiettivo di consolidare la struttura territoriale del movimento e avviare la pianificazione strategica in vista delle elezioni amministrative di Catanzaro previste per il prossimo anno.

A guidare i lavori, accanto al segretario provinciale Accordino, è stato il leader e fondatore di IdM, Orlandino Greco. La tappa catanzarese si inserisce in un’agenda politica che ha visto il movimento espandere la propria azione ben oltre i confini regionali.

L’approdo a Roma.

Nelle scorse settimane Greco ha ufficializzato la discesa in campo del movimento nella Capitale, annunciando la presenza del simbolo IdM in Campidoglio alle prossime tornate elettorali.

​La presentazione a Milano.

Proprio ieri, venerdì 13 novembre, il leader ha battezzato la nascita di Italia del Meridione – Lombardia nel capoluogo meneghino, consolidando la rete del movimento anche al Nord.

​Il ritorno in Calabria.

Dopo l’asse Roma-Milano, Greco rientra in Calabria partendo da Castrolibero per raggiungere la costa ionica del Catanzarese, riaffermando la centralità del radicamento nei comuni calabresi.

Secondo la linea tracciata dalla nuova direzione regionale calabrese, l’incontro di Davoli punta a valorizzare le competenze degli amministratori locali e a costruire una rete capillare capace di incidere sulle scelte amministrative dei territori.

Come evidenziato dall’azione del segretario provinciale Salvatore Accordino, la priorità è strutturare una squadra coesa sul territorio catanzarese — facendo leva proprio sulle esperienze amministrative e sul dinamismo di realtà chiave come Davoli, Santa Caterina sullo Ionio, Montauro e Girifalco — trasformando il dialogo con i territori in un programma concreto per il capoluogo di regione e per i comuni della provincia.