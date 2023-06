Le migliori squadre europee e le sorprese nella stagione 2022 – 2023

Il calcio italiano nella stagione appena conclusa ha messo un ottimo tassello nelle statistiche europee, anche se purtroppo le squadre tricolori non sono riuscite a distinguersi nei tornei più prestigiosi e ambiti. Inter, Roma e Fiorentina hanno dominato le scommesse live nei tornei dove sono arrivate in finale (rispettivamente in Champions, Europa League e Conference League) ma non sono riuscite ad andare oltre, inchinandosi a Manchester City, Siviglia e West Ham.

Nel calcio giocato di quest’anno non solo i grandi club si sono distinti per aver vinto dei titoli, perché nei campionati europei nazionali ci sono state anche tantissime sorprese, piccole squadre “Schiaccia Grandi”. Ecco le migliori squadre europee nella stagione 2022 – 2023.

Il triplete dei Citizens, il secondo di Guardiola, la prima Champions del Manchester City

Il Manchester City di Guardiola ha vinto il Triplete, trionfando in Premier, FA CUP e per la prima volta in Champions League 2023, nonostante l’Inter si sia dimostrata una degna avversaria.

Pep Guardiola è il primo allenatore a riuscire nell’impresa di vincere due volte il triplete, in passato aveva già raggiunto questo traguardo con il Barcellona nel 2011. Il Gol di Haaland nella gara dei gironi del 14 settembre 2022, City – Dortmund, è stato votato dalla UEFA come il migliore della Champions 2023.

Il City ha segnato 32 reti in Champions e 94 gol in campionato, il campione norvegese si è laureato capocannoniere della Premier con 36 gol e anche nel torneo europeo con 12 reti. Tuttavia, non è riuscito a firmare il tabellino dei marcatori in finale.

Il quarto posto del Newcastle in Premier

L’anno prossimo ci sarà anche il Newcastle in Champions, perché ha concluso il campionato al quarto posto a soli 4 punti dal podio, arrivando davanti al Liverpool. Questa è sicuramente una delle sorprese più strabilianti nei campionati europei, soprattutto per la Premier, categoria che vanta squadre con i calciatori più pagati al mondo.

Il Lens sfiora la vittoria della Ligue 1

La galoppata del Lens nella Ligue 1 è stata epica, perché ha dominato il campionato e tenuto sulle spine il PSG fino alle ultime giornate, chiudendo la stagione al secondo posto soltanto a un passo dallo scudetto, che tradotto in statistiche significa meno 1 dalla prima. Lo score è sorprendente perché il Lens ha perso meno gare del PSG (a quota 7 sconfitte): 25 vittorie, 9 pareggi e soltanto 4 sconfitte.

Lipsia e Union Berlino: sorpresa e colpaccio Champions in Bundesliga

Se il Bayern ha vinto lo Scudetto al cardiopalma ma soprattutto a pari merito con il Dortmund per quanto riguarda il punteggio finale, Lipsia e Union Berlino hanno infiammato la terza e quarta posizione, lottando fino all’ultima giornata per un posto il Champions. Per il Lipsia questa è più una conferma, ma per l’Union Berlino è un vero colpaccio.

Il Siviglia ha vinto 7 finali di Europa League su 7

La finale Siviglia – Roma è stata uno scontro fra titani del calcio: gli Andalusi e Mourinho. Gli spagnoli erano a caccia del record assoluto che oggi parla di 7 Europa League vinte su altrettante finali disputate, lo Special One aveva già vinto tutte e le 5 finali europee che aveva disputato e la sesta gli è stata fatale.

Il Monza neopromosso chiude all’undicesima posizione in Serie A

Il Monza di Galliani e Berlusconi (ex Presidente del Milan, venuto a mancare proprio qualche giorno fa) ha chiuso il campionato alla posizione numero 11, un ottimo traguardo per una squadra neopromossa, che sicuramente resta la vera sorpresa di Serie A, perché il Napoli aveva già chiuso il campionato a marzo.