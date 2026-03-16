Maltempo – In Calabria ancora piogge, temporali e venti fino a burrasca

Il minimo depressionario che si è posizionato a sud della Sicilia, nel suo lento transito verso est determina la persistenza di condizioni meteorologiche instabili sulle zone più meridionali del nostro Paese, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere temporalesco, specie sul versante ionico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso in precedenza.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 17 marzo, il persistere delle precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, specie settori meridionali e ionici, in estensione alla Basilicata.

Dalla tarda mattinata di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

Dalle prime ore di domani, inoltre, attesi venti forti o di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, specie settori ionici e sulla Calabria, specie settori meridionali.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 17 marzo, allerta arancione su gran parte della Basilicata, sui settori ionici della Calabria e sul settore nord-orientale della Sicilia. Valutata, inoltre, allerta gialla in Abruzzo, Molise, Puglia, su alcuni settori della Sicilia e sui restanti territori di Basilicata e Calabria.