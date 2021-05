‘Ndrangheta: Maxi operazione della Dia e Gdf. Arresti in Italia, Germania e Spagna

L’operazione è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino

E’ in corso da stamattina una maxi operazione della Dia contro la ‘Ndrangheta piemontese che vede impiegati oltre 200 tra agenti della Direzione investigativa antimafia, un centinaio di poliziotti, carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del reggimento Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della polizia criminale del Baden-Wuttemberg, della polizia economico finanziaria di Ulm e della SEK(G), dalla polizia rumena e spagnola.

L’operazione, ribattezzata Platinum-Dia è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino. I dettagli verranno resi noti in mattinata. Gli arresti sono in corso in Italia, Germania e Spagna.