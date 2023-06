OPEN JOY – L’1 e il 2 Luglio Soverato capitale del fitness

Un fitto programma di attività sportive con trainer di fama internazionale. Allenare corpo e spirito nei più bei scenari della Calabria, godendo della bellezza del paesaggio.

Questo è OPEN JOY-La gioia del fitness, l’evento sportivo, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà sabato, 1 luglio, e domenica 2 luglio a Soverato e si basa sull’importanza di lavorare sulla salute di corpo e anima, fondamentali per trovare il proprio benessere.

“Questi risultati – spiega l’organizzatrice, Teresa Spadafora, personal trainer, presenter, formatrice e istruttrice – possono essere amplificati se circondati da contesti naturali, in grado di trasmettere energia e bellezza, di cui la Calabria ne è estremamente ricca. Sono molto contenta di aver coinvolto alcuni colleghi, grandi professionisti, Jairo Junior e Chiara Bertozzo. Sarà un weekend entusiasmante.”

Gli eventi sportivi si terranno al Glauco Beach Club di Soverato, situato in una delle più incantevoli cornici della costa ionica calabrese. Tra le attività previste: Cross Cardio, Animal Flow, Super Jump e Mobility.

“Il Cross Cardio è vita – dichiara Jairo Junior, ideatore del Cross Cardio, metodo di allenamento conosciuto in tutta Europa e in Brasile – In questi anni abbiamo aiutato tante persone a migliorare il loro modo di vivere. Domenica 2 luglio saremo sul lungomare di Soverato e faremo un’attività molto avvincente, Cross the City, una proposta di fitness che consente di “sfruttare” i luoghi più suggestivi e storici delle aree urbane. Utilizzeremo panchine, scale e altri attrezzi “naturali” incontrati lungo il percorso ma, allo stesso tempo, scopriremo angoli suggestivi sui quali solitamente non ci soffermiamo.”

Chiara Bertozzo, Animal Flow Livello 3 Italia Regional Leader, personal trainer, presenter, formatrice e istruttrice, spiega cos’è l’Animal Flow: “E’ movimento libero e naturale, consapevolezza del corpo, fluidità, leggerezza, agilità. Si tratta di un percorso adatto a tutti, ad ogni livello, per ritrovare la propria efficienza fisica, per fare ciò che ci piace e star bene con se stessi e con gli altri. Poterlo praticare a contatto con la natura moltiplica le sensazioni, stimola le energie di mente e corpo, ci riporta alle origini e alla nostra essenza. Un’emozione che non vedo l’ora di condividere con il pubblico calabrese.”

Sarà possibile effettuare anche lezione di Sup con la trainer Antonella Mancuso.

La manifestazione conta del patrocinio del Camera di Commercio, Catanzaro, Crotone e Vibo e del Comune di Soverato.

PROGRAMMA

Sabato 1 luglio → Glauco Beach

Ore 10.00

Animal Flow con Chiara Bertozzo

Ore 11.00

Super Jump con Teresa Spadafora

Ore 12.00

Mobility con Jairo Junior

Ore 17.30

Animal Flow con Chiara Bertozzo

Ore 18.30

Cross Cardio con Jairo Junionr

Domenica 2 luglio → Lungomare di Soverato, con partenza dal Miramare

Cross the City con Jairo Junior + Animal Flow con Chiara Bertozzo

Ore 9.15

Check-in

Ore 10

Inizio evento

Ore 13

Chiusura evento