Orgoglio di Calabria: L’Unical brilla nella classifica delle migliori al mondo secondo il Times Higher Education

Ancora una volta, il nome dell’Università della Calabria (Unical) risuona a livello globale, portando alto il vessillo dell’eccellenza accademica calabrese.
L’ateneo di Rende è entrato, per l’ennesima volta, nella prestigiosa classifica del Times Higher Education – World University Rankings, la graduatoria che valuta le migliori università a livello mondiale.
Questo risultato non è solo un traguardo per l’istituzione, ma una vera e propria celebrazione della qualità e della determinazione che animano il campus.
La posizione conquistata premia un lavoro incessante che abbraccia l’intera comunità universitaria: l’eccellenza della ricerca prodotta nei suoi laboratori, l’alta qualità della didattica offerta agli studenti, e soprattutto, la tenacia e l’impegno quotidiano di migliaia di studenti, docenti e ricercatori.
”Un risultato che premia la determinazione di chi ogni giorno costruisce il futuro, qui, nel cuore della nostra terra,” si legge nella nota diffusa in seguito alla pubblicazione dei ranking.
Da Rende al mondo: un esempio vincente
L’inclusione stabile nella classifica del Times Higher Education è la dimostrazione tangibile di come l’Università della Calabria sia un vero e proprio motore di innovazione, impegno e talento.
L’ateneo dimostra con forza come la regione, spesso al centro di dinamiche complesse, possa non solo competere, ma eccellere ai massimi livelli nel panorama internazionale dell’istruzione superiore.
L’Università della Calabria si conferma così un punto di riferimento fondamentale per la crescita socio-economica del territorio e un faro per i giovani che scelgono di investire il proprio futuro formativo in una realtà che, pur partendo dal Sud Italia, ha saputo guadagnarsi un posto di prestigio sulla scena accademica globale.