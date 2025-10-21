Orgoglio di Calabria: L’Unical brilla nella classifica delle migliori al mondo secondo il Times Higher Education

Ancora una volta, il nome dell’Università della Calabria (Unical) risuona a livello globale, portando alto il vessillo dell’eccellenza accademica calabrese.

L’ateneo di Rende è entrato, per l’ennesima volta, nella prestigiosa classifica del Times Higher Education – World University Rankings, la graduatoria che valuta le migliori università a livello mondiale.

​Questo risultato non è solo un traguardo per l’istituzione, ma una vera e propria celebrazione della qualità e della determinazione che animano il campus.

La posizione conquistata premia un lavoro incessante che abbraccia l’intera comunità universitaria: l’eccellenza della ricerca prodotta nei suoi laboratori, l’alta qualità della didattica offerta agli studenti, e soprattutto, la tenacia e l’impegno quotidiano di migliaia di studenti, docenti e ricercatori.

​”Un risultato che premia la determinazione di chi ogni giorno costruisce il futuro, qui, nel cuore della nostra terra,” si legge nella nota diffusa in seguito alla pubblicazione dei ranking.

​Da Rende al mondo: un esempio vincente

​L’inclusione stabile nella classifica del Times Higher Education è la dimostrazione tangibile di come l’Università della Calabria sia un vero e proprio motore di innovazione, impegno e talento.

L’ateneo dimostra con forza come la regione, spesso al centro di dinamiche complesse, possa non solo competere, ma eccellere ai massimi livelli nel panorama internazionale dell’istruzione superiore.

​L’Università della Calabria si conferma così un punto di riferimento fondamentale per la crescita socio-economica del territorio e un faro per i giovani che scelgono di investire il proprio futuro formativo in una realtà che, pur partendo dal Sud Italia, ha saputo guadagnarsi un posto di prestigio sulla scena accademica globale.