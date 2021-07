Pattugliatore della Guardia di finanza in fiamme, affondato

Ha bruciato per diverse ore prima di affondare al largo delle coste di di Capo Bruzzano (Rc) un pattugliatore della Guardia di Finanza. Sono salvi i nove finanzieri che erano a bordo dell’imbarcazione, soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera di Roccella Jonica.

I militari avevano già trovato posto a bordo di uno dei mezzi di salvataggio di cui era dotato il pattugliatore, potendo attendere quindi i soccorsi in sicurezza. Il pattugliatore andato a fuoco proveniva da Crotone e faceva servizio notturno.

Secondo quanto emerso le fiamme sono partite dal locale macchine, per cause da accertare. Le fiamme a bordo del G94 “Cappelletti”, un guardacoste di 27 metri in dotazione alla sezione operativa navale di Crotone della Guardia di Finanza, si sono sviluppate alle 7,25 di questa mattina.

Sul posto anche unità specializzate dei Vigili del fuoco e deglienti anti inquinamento per circoscrivere ed eliminare eventuali danni sotto l’aspetto ambientale.