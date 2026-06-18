Paura a Lamezia Terme per l’incendio sul tetto di un condominio: nessun ferito, fiamme sotto controllo

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono impegnate nel comune di Lamezia Terme, in via Duca d’Aosta, per un incendio che ha interessato la copertura di un edificio civile di cinque piani fuori terra.

Sul posto sta operando la squadra del Distaccamento di Lamezia Terme, supportata da una squadra della sede centrale, un’autobotte per il rifornimento idrico e da un’autoscala, impiegate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

L’incendio ha interessato la copertura dell’edificio, realizzata con pannelli coibentati. La presenza di un solaio tra il sistema di copertura e l’appartamento sottostante ha impedito la propagazione delle fiamme ai locali abitativi.

L’unità immobiliare sottostante è stata interessata esclusivamente da infiltrazioni di fumo in alcuni ambienti prospicienti i terrazzi adiacenti alla porzione di copertura coinvolta dal rogo.

Non si è resa necessaria l’evacuazione dell’edificio e non si registrano persone coinvolte o ferite.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è tuttora in atto ed è finalizzato al completo spegnimento dell’incendio, alla successiva bonifica delle aree interessate e alla messa in sicurezza dell’intera struttura.