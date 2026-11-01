​Soverato festeggia Serena Fasulo: 110 e lode in Finanza alla LUISS


La ventiseienne soveratese Serena Fasulo, già Ingegnere Gestionale con Laurea alla Federico II di Napoli, ha conseguito un altro importante successo accademico.

Pochi giorni fa si è brillantemente laureata presso la prestigiosa Università LUISS di Roma in “Master’s degree in Finance” (Laurea Magistrale in Finanza) con la votazione massima di 110 e lode.

Ha voluto dedicare la tesi di eccellenza presentata, come tutto il Corso di Laurea, in lingua inglese, ai genitori Angela Chiefari e Ignazio Fasulo “… perché ogni traguardo parte da casa…”, da sempre accanto a lei.

Già prima della laurea è stata ed è stagista di una delle più importanti Banche d’investimenti a Milano. Auguri, complimenti e continua ad avanzare, Serena. Anche nel mare blu di Soverato !

 

 