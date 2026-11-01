Soverato, nuovi appuntamenti culturali per la Libera Università Popolare: venerdì 6 novembre l’evento “Parole e Suoni dell’Anima”

Prosegue con successo la programmazione culturale della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato, che in questo XXXII Anno Accademico (2026/2027) continua a offrire alla cittadinanza momenti di alta condivisione e crescita.

Il nuovo appuntamento con gli “Incontri culturali del venerdì” è fissato per venerdì 6 novembre 2026, alle ore 18:00, nella consueta cornice della Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

Al centro dell’incontro vi sarà la presentazione di un affascinante percorso artistico ed emozionale dal titolo:

​”PAROLE E SUONI DELL’ANIMA”

Un evento intenso e suggestivo curato da Massimiliano Lepera e Francesca Noemi Pia Carello, pensato per unire la forza espressiva della parola alla bellezza della musica, offrendo al pubblico un’esperienza di profondo coinvolgimento.

​L’iniziativa conferma la vivacità e il dinamismo della Libera Università Popolare, punto di riferimento storico per la promozione culturale e l’aggregazione sociale nel territorio soveratese.

​Tutta la cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.