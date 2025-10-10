Soverato si veste a festa: Tre giorni di “Oktoberfest” all’insegna di cibo, birra e musica live

Un fine settimana all’insegna del buon cibo, della birra e, soprattutto, della musica dal vivo attende la comunità di Soverato e i visitatori.

Presso la Villa Comunale della cittadina calabrese, prenderà il via il locale “Oktoberfest Philià”, un evento di tre giorni che promette di animare le serate con artisti di rilievo e un’atmosfera festosa.

​L’iniziativa, promossa da Philià, si svolgerà da Venerdì 10 a Domenica 12 Ottobre.

​Il Programma degli Eventi

​Il ricco calendario musicale prende il via Venerdì 10 Ottobre con l’esibizione di un ospite d’eccezione: Cosimo Papandrea. Il noto musicista, interprete e virtuoso dell’organetto, porterà sul palco le sue sonorità tradizionali, garantendo una serata di grande impatto popolare e culturale.

​La festa prosegue Sabato 11 Ottobre con la performance della Music Band Antigua. La serata vedrà anche la presenza di DJ Mattia Angri, direttamente da Radio 105, pronto a far ballare il pubblico con la sua selezione musicale.

​Gran finale Domenica 12 Ottobre con la Live Band Gardenia, che proporrà un coinvolgente Revival ’70, ’80, ’90. Un’occasione per rivivere i grandi successi di tre decenni che hanno segnato la storia della musica.

​L’evento non è solo musica: come da tradizione Oktoberfest, saranno disponibili Food e Beer per tutti i partecipanti. ​L’appuntamento è in Villa Comunale a Soverato.