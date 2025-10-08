Sport, Luca Pistolato in Calabria: due giornate con Flex Gym, Power Gym e Naturium

Il campione IFBB sarà ospite a Soverato e a Rende per incontri gratuiti su alimentazione, integrazione e allenamento

Il progetto culturale Naturium, la Flex Gym di Soverato e la Power Gym di Rende ospitano uno dei protagonisti più seguiti del bodybuilding italiano: Luca Pistolato, atleta professionista IFBB nella categoria Men’s Physique, sarà in Calabria il 20 e 21 ottobre 2025 per due giornate dedicate alla cultura del corpo, all’alimentazione consapevole e alla motivazione sportiva.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 20 ottobre presso la Flex Gym di Soverato, dalle 17:00 alle 20:00, dove Pistolato incontrerà atleti e appassionati per una sessione aperta e interattiva.

Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 17:00, sarà inoltre presente presso il punto vendita Naturium di Montepaone, per un momento di dialogo informale con il pubblico e lo staff del progetto culturale fondato da Giovanni Sgrò.

Il giorno successivo, martedì 21 ottobre, Pistolato farà tappa a Rende, dove la giornata sarà ricca di appuntamenti. Ore 12:00–13:00: incontro presso Naturium Rende insieme allo staff del negozio, con consigli su integrazione e alimentazione sportiva.

Ore 15:30: meeting formativo alla Power Gym di Gianfranco Laise (Centro Marconi), con un confronto diretto su allenamento e alimentazione. Ore 17:30: allenamento pratico in palestra, durante il quale Pistolato offrirà consigli tecnici e motivazionali ai presenti.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, un’occasione unica per avvicinarsi al mondo del fitness professionale in modo autentico e formativo.

Vincitore di 17 gare nel circuito amateur — sempre classificato nella Top 5 — e recentemente trionfatore al Regional di Pesaro (Muscle Battle) e al Pro Qualifier di Lisbona (Mr. Big Evolution), dove ha conquistato la professional card, Luca Pistolato incarna un modello di disciplina e dedizione. Laureato in Scienze Motorie, con brevetti in personal training, nutrizione e integrazione sportiva, unisce competenza scientifica e passione per la divulgazione.

“Il bodybuilding è una disciplina che richiede sacrificio e amore autentico – spiega Pistolato –. Non esistono scorciatoie: l’unica vera motivazione è la passione”.

Dopo anni come responsabile di palestra a Marcon (Venezia), oggi gestisce un’attività di coaching online e crea contenuti seguitissimi sui social, dove racconta con ironia e realismo la vita quotidiana di un atleta.

Con la sua presenza in Calabria, Pistolato vuole trasmettere ai giovani un messaggio semplice ma potente: costruire se stessi è la sfida più importante, dentro e fuori la palestra.