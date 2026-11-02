Tragedia sul lavoro: uomo di 44 anni muore schiacciato dal proprio escavatore

​Il dramma si è consumato all’interno di una proprietà privata. Inutili i tempestivi soccorsi; sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Reggio Calabria.

MELITO PORTO SALVO (Reggio Calabria) — Un drammatico incidente sul lavoro si è consumato a Melito Porto Salvo, nel Reggino, dove un uomo di 44 anni ha perso la vita in seguito al ribaltamento del mezzo meccanico che stava manovrando.

La vittima, secondo le prime informazioni trapelate, si trovava all’interno di un terreno di sua proprietà e stava eseguendo dei lavori agricoli o di movimento terra.

Per cause ancora in corso di completo accertamento da parte degli inquirenti, l’escavatore che stava guidando si è improvvisamente ribaltato, intrappolandolo e non lasciandogli scampo.

Nonostante l’allarme sia scattato immediatamente e sul posto siano confluiti i soccorsi sanitari nel tentativo di rianimare l’uomo, per il quarantaquattrenne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa dei traumi gravissimi riportati nell’impatto e nello schiacciamento.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, che hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare la stabilità del terreno e del mezzo.

L’intera inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che al momento mantiene il massimo riserbo in attesa degli ulteriori accertamenti medico-legali e tecnici.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio e sgomento nell’intera comunità locale, scossa da un nuovo, tragico incidente legato alla sicurezza e ai lavori in ambito privato.