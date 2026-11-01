[VIDEO] San Sostene, opere pubbliche e valorizzazione ambientale: al via nuovi interventi in Marina e sul lungomare

Il sindaco Luigi Aloisio ha illustrato gli interventi completati e i nuovi progetti in fase di avvio sul territorio comunale, con un’attenzione particolare alla frazione Marina, alle infrastrutture viarie e alla valorizzazione dell’identità naturalistica locale.

​Nel fare il punto sui lavori già eseguiti, il primo cittadino ha evidenziato i risultati positivi ottenuti sul lungomare, sottolineando come la riqualificazione e la regimentazione delle acque meteoriche abbiano superato brillantemente la prova del recente maltempo legato al ciclone Harry, scongiurando allagamenti e disagi.

Sulla scia di questi interventi, l’amministrazione comunale ha annunciato la realizzazione di una nuova installazione artistica sul lungomare — dopo quella prevista nel borgo — dedicata alla nidificazione delle tartarughe marine Caretta Caretta.

Un’opera pensata come attrazione turistica e, al tempo stesso, come tributo alla ricchezza ambientale del litorale, scelto ogni anno dagli esemplari marini per depositare le uova quale testimonianza della limpidezza del mare e della qualità ecologica dell’area.

​Capitolo centrale del nuovo piano di investimenti riguarda la viabilità della marina. Dopo gli interventi di bitumazione che hanno interessato circa il novanta per cento delle strade dell’intero territorio comunale, l’amministrazione si appresta a completare il sistema viario con i lavori sulle vie Sandro Pertini e San Francesco di Padova.

Gli interventi, la cui conclusione è fissata entro il prossimo 31 dicembre, rientrano in una strategia di manutenzione strutturale mirata a superare la logica dell’intervento tampone per puntare su opere organiche e durature, capaci di coniugare decoro urbano, sicurezza e sviluppo turistico.