Un calendario ricco di eventi per “Sere d’Estate 2020” a Cirò

Un calendario ricco di eventi per “Sere d’Estate 2020” programmato dall’amministrazione comunale cirotana, guidata dal Sindaco Francesco PALETTA. Dal 9 Agosto al 21 Agosto si susseguiranno spettacoli ed eventi sia culturali che di puro intrattenimento. Lo scenario sarà quello del suggestivo borgo storico di Cirò che ospiterà oltre agli spettacoli anche degli eventi con il vino in primo piano, non poteva essere diversamente Cirò rappresenta la Calabria dei Vini in tutto il mondo.

Quest’anno il tutto sarà organizzato con uno sguardo particolare alla sicurezza, distanziamento sociale, e profilassi anti-Covid, è tutto pronto. Ai visitatori non resta che addentrarsi nei vicoli del Borgo antico alla scoperta del Castello Carafa Posto nella parte alta del vecchio borgo, della Casa-Chiesetta di San Nicodemo da Cirò, o anche Nicodemo di Mammola situata nel primo quartiere nato a Cirò, il Portello (A ruga dù Porteddù in dialetto cirotano), di Palazzo Adorisio, posto nella parte meridionale del paese, in Via Lilio, l’antica via di S. Giuseppe, nel quartiere ebraico, che è uno dei tanti palazzi patrizi di Cirò. Degni di una visita anche Palazzo Zito che ospita il museo contadino e quello di Luigi Lilio medico, astronomo e matematico italiano che fu l’ideatore della riforma del calendario Gregoriano.

Tutti i giorni sia il castello che i musei saranno aperti dalle 18.00 fino alle ore 22.00 mentre durante la settimana dalle 8,00 alle 13.00. Le visite di gruppo hanno necessità di essere prenotate per l’esposizione “Arte al Castello, mostra internazionale” organizzata dalla associazione culturale Leonardo da Vinci.