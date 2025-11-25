Unità esterna impianto di refrigerazione in fiamme a Catanzaro, intervento dei vigili del fuoco

Nella tarda mattinata odierna, una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale del comando di Catanzaro è intervenuta in Via Indipendenza, nel comune di Catanzaro, per un incendio che ha interessato l’unità esterna dell’impianto di refrigerazione di una cella frigorifera appartenente a un’attività commerciale dedita alla vendita di prodotti ittici.

L’unità, posizionata in prossimità dell’insegna del negozio, è stata avvolta dalle fiamme per cause in corso di accertamento.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di estinguere completamente il rogo, evitando che le fiamme si propagassero all’interno dell’esercizio commerciale e limitando i danni alla sola apparecchiatura esterna e all’insegna.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza e per la gestione della viabilità, che ha subito temporanei disagi durante le operazioni di soccorso. Non si registrano danni a persone.