“Universo Minori” promuove l’attività di giardinaggio all’Istituto Penale per i Minorenni

L’Associazione “Universo Minori”, presieduta dall’ Avvocato Rita Tulelli, viene incontro alle esigenze morali, e, per quanto può, materiali dei giovanissimi, con speciale riguardo a quei ragazzi che versino in difficoltà sociali e personali. Sono frequenti i suoi interventi in una condizione oggettivamente molto delicata qual è quella dell’Istituto penale per i minorenni di Catanzaro.

Notevole è il Progetto di giardinaggio, con il patrocinio e il finanziamento dal Ministero di grazia e giustizia, denominato “Puliamo i nostri spazi”. Impostato lo scorso luglio, si svolge attraverso delle vere lezioni, con un giardiniere professionista; i destinatari diretti sono tre ragazzi, che impareranno il mestiere, e le tecniche del giardinaggio, in vista di una futura occupazione.

Il progetto è però anche rivolto, indirettamente, a tutti gli altri giovani dell’Istituto, che riceveranno l’esempio di una corretta educazione alla tutela dell’ambiente, e all’amore per la natura.