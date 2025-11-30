Vitaliano e Cosimo brillano alla II edizione della Cosenza Green: la Fiamma Catanzaro protagonista

Si è svolta questa mattina, 30 novembre, la seconda edizione della “Cosenza Green”, manifestazione podistica sui 10 km organizzata dalla K42 in collaborazione con il Comune di Cosenza.

Un percorso suggestivo e impegnativo, caratterizzato da una prima parte ondulata e da un itinerario che ha unito idealmente le diverse anime urbanistiche della città: dal centro storico lungo il Crati, al ponte San Lorenzo, passando per il quartiere Garrubba e corso Plebiscito, fino alla moderna via Popilia con l’attraversamento del ponte di Calatrava, per poi concludere su viale Parco.

Circa 200 atleti provenienti da tutta Italia si sono dati battaglia lungo i 10 km del tracciato. La vittoria è andata al forte atleta catanzarese Luca Ursano, portacolori della Casone Noceto e nazionale azzurro, vicecampione italiano sui 10.000 metri. Alle sue spalle sono giunti Pranno della K42 Cosenza e Licastro, anch’egli in forza alla società organizzatrice.

La Fiamma Atletica Catanzaro era rappresentata da due soli atleti, ma entrambi hanno lasciato il segno con prestazioni di altissimo livello. Franco Vitaliano ha conquistato un eccellente 6º posto assoluto, vincendo la categoria M55, mentre Piero Cosimo ha trionfato nella categoria Master 60, chiudendo inoltre 15º assoluto.

Un risultato che conferma ancora una volta la solidità e la qualità del settore master della società catanzarese.