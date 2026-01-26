Catanzaro, il Lungomare riparte: viabilità ripristinata a tempo di record

La città si riprende il suo affaccio sul mare. Dopo la furia del ciclone Harry e le violente mareggiate che avevano messo in ginocchio il litorale, il Comune di Catanzaro annuncia la riapertura del Lungomare Pugliese. Un intervento lampo, completato in poco più di quattro giorni, che restituisce la circolazione a uno dei simboli della vita cittadina.

​Una corsa contro il tempo

​Il ripristino è stato il frutto di un lavoro sinergico tra l’amministrazione comunale e tutti gli attori coinvolti, decisi a limitare al minimo i disagi per i residenti e le attività commerciali. Nonostante il cantiere fosse già tecnicamente chiuso nella giornata di ieri, l’apertura ufficiale al transito è stata disposta solo oggi: una scelta cautelativa necessaria per garantire i massimi standard di sicurezza agli automobilisti e ai pedoni.

​Il punto sulla viabilità

​Sebbene la quasi totalità del lungomare sia nuovamente percorribile, rimane ancora un piccolo tassello da sistemare:

​Tratto interdetto: Resta temporaneamente chiuso al traffico veicolare il segmento compreso tra via Torrazzo e via dei Crociati.

​Motivazione: Sono in corso gli ultimi interventi di messa in sicurezza della superficie stradale per rimediare ai danni strutturali più profondi causati dall’erosione.

​Un segnale per la città

​L’amministrazione ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, definendolo un obiettivo fondamentale per “restituire rapidamente alla città uno dei suoi luoghi simbolo”. La velocità dell’intervento post-emergenza rappresenta un segnale di efficienza in una regione spesso abituata a tempi burocratici ben più lunghi.

​Con la riapertura del Lungomare Pugliese, Catanzaro prova a lasciarsi alle spalle i danni del maltempo, guardando alla normalità in totale sicurezza.