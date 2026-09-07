Catanzaro Nord, domani acqua staccata dalle 9 alle 12: i quartieri e le vie interessate

L’ufficio Acquedotti di Catanzaro rende noto che in seguito a un indifferibile e urgente intervento di riparazione della condotta idrica, sarà necessario sospendere l’erogazione dal serbatoio Madonna dei Cieli domani 08 settembre 2026 dalle ore 9:00 per le seguenti zone: quartiere Catanzaro Nord, da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Milano, via Crispi, via Schipani, via Buccarelli, via Jannelli, via Mario Greco, via De Riso e zone limitrofe.

Il servizio verrà ripristinato a lavorazione conclusa, presumibilmente per le ore 12:00 della stessa giornata di domani.