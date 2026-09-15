Controlli dei carabinieri: 18enne arrestato per spaccio e 22enne denunciato dopo un inseguimento

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, supportati dal personale specializzato del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno svolto un mirato servizio di polizia giudiziaria finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha portato all’arresto in flagranza di reato di M.F.M., 18enne rumeno, residente nel posto e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione eseguita presso il domicilio dell’indagato, grazie anche al supporto operativo del cane antidroga Kira, ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro un ingente quantitativo di droga e materiale utile per il confezionamento.

Sono stati sequestrati hashish per un peso complessivo di circa 191,45 grammi, e cocaina per un peso complessivo di circa 8,1 grammi, un bilancino di precisione e una carta di credito con evidenti tracce di sostanza stupefacente, oltre alla somma di denaro di euro 200 provento dello spaccio, suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Crotone, l’arrestato è poi stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso delle attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, hanno anche denunciato in stato di libertà alla Procura di Crotone un 22enne marocchino residente nel posto per il reato di fuga pericolosa a seguito di inottemperanza all’alt dei militari.

Il giovane infatti si era rifiutato di arrestare la marcia al segnale d’alt intimato dalla pattuglia dell’Arma e per sottrarsi al controllo si era dato alla fuga ad alta velocità lungo le vie principali del centro abitato, venendo rintracciato e identificato tempestivamente.

Oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria per le condotte di rilievo penale legate alle modalità di fuga, a carico del giovane sono state contestate svariate e gravi violazioni al Codice della Strada — tra cui la mancanza della copertura assicurativa, la guida con patente scaduta, il superamento dei limiti di velocità e manovre di sorpasso vietate — per un ammontare complessivo di circa 1.210 euro di sanzioni amministrative.