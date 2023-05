Da Chiaravalle alla vetta dello streetlifting nazionale

Anche nella cittadina delle preserre possono nascere realtà importanti e di livello nazionale. La chiara dimostrazione che spesso non sono i mezzi a fare il risultato, ma la costanza e la forza di volontà più di tutto determinano il successo.

Lo Street Lifting è uno sport relativamente nuovo, in cui la forza è la caratteristica predominante.

È un po’ il “quanti kg riesci a sollevare con un’alzata singola” deriva un po’ dallo Street Workout e un po’ dal Powerlifting che invece si pratica con l’ausilio di dischi e bilanciere.

Ad uno streetlifter anziché chiedere quanto fai di panca? Chiederete quanto fai di Pullup?

Andrea Mantello e Diego Macrì si classificano rispettivamente Quarto e Primo nella classifica totale assoluta della competizione.

Andrea al secondo posto nella categoria -66kg con un record Italiano in Dip a 112,5kg Diego vince la sua categoria -83kg con 2 record italiani

Pullup 95kg e Dip 135,5kg.

Ora si attendono le qualifiche per il Campionato Mondiale che si terrà a Dicembre.

E in bocca al lupo per tutte le altre competizioni.