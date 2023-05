Il calabrese Simone Iaquinta pronto per la nuova stagione Porsche

La stagione automobilistica è alle porte, e il pilota italiano Simone Iaquinta sarà al via della Mobil1 Porsche Supercup con i colori Huber Racing e tornerà in gara anche nella Porsche Carrera Cup Italia con il Team Ghinzani.

La stagione che sta per iniziare si prospetta più che interessante per Simone Iaquinta, tanti gli impegni che lo porteranno a competere su tutte le migliori piste europee, tutti marchiati Porsche.

Dopo un 2022 promettente nella Mobil1 Porsche Supercup, il pilota di Castrovillari tornerà al volante con i nuovi colori della squadra tedesca Huber Racing. Il team campione di Germania è tra le realtà vincenti migliori dello schieramento e insieme a Simone punterà in alto fin dalla prima tappa in programma a Imola nel weekend del 21 maggio.

Giunto al proprio terzo anno nella categoria, Simone Iaquinta partirà con l’esperienza in più e la solita determinazione, necessarie, per primeggiare in una delle categorie più competitive del panorama del motorsport a ruote coperte.

Come detto, l’impegno negli stessi weekend della Formula 1, non sarà il solo poiché qualche settimana fa il Campione Italiano 2019 e 2020 ha ufficializzato nuovamente il suo ritorno in pista nella Porsche Carrera Cup Italia con la squadra, ormai diventata una seconda famiglia, che lo portò a vincere entrambi i titoli ovvero il Team Ghinzani. Un grande rientro laddove, tuttavia, Iaquinta è sempre stato presente in veste di driver coach del Campione del Mondo MotoGp Jorge Lorenzo, ora compagno di squadra in entrambe le categorie.

Tra le novità di questo intenso periodo “pre-season”, anche l’importante partnership tecnica con Sparco che vestirà Simone con la nuova tuta Superleggera, già presente in F1.