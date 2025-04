“Dalla A allo Zemeckis” – Il cinema come non lo hai mai sentito – compie dieci anni

C’è una piccola trasmissione radiofonica che parla di grande cinema. Non nasce a Bologna, Torino o Milano, ma qui, in Calabria. Le sue onde viaggiano in FM nella provincia di Catanzaro, ma grazie al digitale oggi può essere ascoltata ovunque. Il suo nome è “Dalla A allo Zemeckis” e quest’anno compie dieci anni.

Tutto comincia quasi per caso, alla fine di marzo 2015, quando quattro ragazzi – senza chitarra ma con una forte passione per il cinema – si ritrovano attorno a un tavolino con un’idea semplice ma chiara: avvicinare le persone al cinema raccontandolo alla radio. Tra quei ragazzi c’era Mattia Canino che ancora oggi conduce e coordina la trasmissione.

In dieci anni sono cambiati gli speaker, i tecnici, le emittenti e anche il format ma una cosa è rimasta intatta: la voglia di parlare di cinema in modo accessibile, appassionato e coinvolgente. “Dalla A allo Zemeckis” è oggi un piccolo unicum non solo in Calabria ma anche a livello nazionale. La trasmissione nasce all’università, all’interno dell’UMG Web Radio, la radio dell’Università Magna Græcia di Catanzaro. Il format iniziale era semplice e originale: ogni puntata era dedicata, in ordine alfabetico, a un grande regista.

Si raccontavano carriera, filmografia, aneddoti e curiosità. Dopo Woody Allen, è toccato a Tim Burton, Francis Ford Coppola e così via fino ad arrivare alla Z di Robert Zemeckis, che ha ispirato il nome della trasmissione. Ventisei puntate, due stagioni. Poi, per voglia di rinnovarsi, il format cambia direzione: si comincia a parlare del cinema in uscita, dei film in sala, di attualità cinematografica.

È il momento in cui la trasmissione attira l’attenzione di Radio Ciak, emittente calabrese che la porta in FM. Nel settembre 2019 inizia questa nuova fase: a Radio Ciak arrivano nuove rubriche, come quella dedicata alle maestranze del cinema – il primo ospite fu Angelo Maggi, doppiatore di Iron Man – e le prime interviste agli attori italiani, dando spazio anche a giovani talenti allora poco conosciuti e oggi affermati, come Francesco Gheghi, Tecla Insolia, Romana Maggiora Vergano.

Gli speaker della trasmissione commentano i film in sala con uno sguardo tecnico ma sempre accessibile e coinvolgente, aprendo spesso dibattiti sulle tematiche trattate nei film. Un modo originale e appassionato per rimanere aggiornati sulle nuove uscite, lontano dal consueto schema delle “stelline” – il classico sistema di valutazione numerica utilizzato da critici e riviste specializzate – e più vicino a una riflessione approfondita e personale sul cinema. E poi c’è la musica, sempre ispirata al mondo del cinema.

“Dalla A allo Zemeckis” è oggi una trasmissione riconosciuta, che nel tempo ha organizzato cineforum, ideato rubriche originali, partecipato a importanti festival del cinema (come Roma, Venezia, Giffoni) ed è presente da oltre 13 anni all’interno del Magna Graecia Film Festival, accompagnandolo con continuità e dedizione.

Nel 2025 celebra il suo decimo anniversario con il passaggio alla storica emittente Radio Valentina, dove oggi va in onda. A condurla c’è sempre Mattia Canino, che in questi anni ha trasformato questa trasmissione in un’opportunità per la città di Catanzaro e per la Calabria, offrendo ogni settimana un programma di alto livello, indipendente, fatto con passione e dedizione. Ma “Dalla A allo Zemeckis” è anche un posto speciale, dove tante persone si sono incontrate, conosciute e hanno costruito legami sinceri grazie a una passione comune.

Oggi il team è più forte che mai: ai microfoni ci sono Andrea, Nick, Amalia, Sofia, Giurot, Mattia e Aleardo; in regia Lucy e Giorgia; mentre il team social è formato da Alexis, Fabiana, Rossana e Giulia. La trasmissione va in onda ogni sabato dalle 15.00 alle 17.00, con replica il lunedì dalle 20.00 alle 22.00, su Radio Valentina oppure in streaming su radiovalentina.com. Tutte le puntate sono inoltre disponibili in podcast su Spotify, cercando “Dalla A allo Zemeckis”.