Davoli, la maggioranza replica alla minoranza: “Basta polemiche sterili, serve rispetto istituzionale”

Sin dall’inizio del nostro mandato abbiamo scelto un approccio chiaro: lavorare con serietà, responsabilità e spirito istituzionale esclusivamente per il bene di Davoli e della nostra comunità.

Non si è ancora svolto il primo Consiglio Comunale e già assistiamo ad una continua attività di polemica, accessi agli atti seriali, esposti e attacchi nei confronti di dipendenti comunali e dell’ente. Un atteggiamento che, invece di favorire un clima di collaborazione e confronto democratico, rischia di alimentare tensioni inutili e dannose per il paese.

La minoranza ha pieno diritto di esercitare il proprio ruolo di controllo e vigilanza: è un principio sacrosanto della democrazia. Ma fare opposizione non può significare trasformare ogni atto amministrativo in uno scontro continuo o in una battaglia personale. La politica dovrebbe avere come obiettivo la soluzione dei problemi dei cittadini, non la ricerca permanente del conflitto.

Noi crediamo in un’altra idea di politica: una politica per qualcosa, non contro qualcuno.

Una politica fatta di proposte, confronto, rispetto istituzionale e collaborazione quando ci sono temi importanti per la comunità.

Dispiace constatare che già nei primi momenti istituzionali successivi alle elezioni siano mancati quei segnali di garbo istituzionale e rispetto reciproco che dovrebbero sempre accompagnare il confronto democratico, soprattutto quando si rappresentano le istituzioni e l’intera comunità.

Al di là delle differenze politiche, riteniamo che il rispetto delle istituzioni e dell’espressione democratica dei cittadini debba sempre venire prima di ogni appartenenza o contrapposizione politica.

Come maggioranza saremo sempre disponibili al dialogo con tutte le forze presenti in Consiglio Comunale, purché ci siano rispetto reciproco, senso delle istituzioni e volontà reale di costruire nell’interesse del paese.

In questo momento Davoli ha bisogno di stabilità, serenità amministrativa e lavoro concreto. I cittadini ci hanno affidato un mandato preciso: amministrare bene, affrontare i problemi del territorio, migliorare i servizi e costruire prospettive per il futuro.

Ed è esattamente quello che continueremo a fare, con equilibrio, trasparenza e senso di responsabilità, senza lasciarci trascinare in polemiche sterili o in campagne permanenti contro persone, dipendenti e uffici comunali.

L’“ABC della politica” dovrebbe partire proprio da qui: distinguere il legittimo confronto democratico dall’attacco continuo e pregiudiziale. Noi scegliamo la strada del lavoro, del rispetto e dell’interesse collettivo.

Davoli merita una politica seria, concreta e capace di unire, non un clima di conflitto permanente.

Impegno Comune