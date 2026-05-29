“Realizziamo un Sogno”: a Borgia una giornata di solidarietà e sport con il campione Moreno Torricelli

Una grande mobilitazione all’insegna della solidarietà, dello sport e del sostegno medico si terrà sabato 6 giugno 2026 nel comune di Borgia. L’evento benefico, intitolato significativamente “Realizziamo un Sogno”, vedrà la partecipazione straordinaria dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana Moreno Torricelli, che interverrà in veste di ospite d’onore per dare risonanza a una nobile causa.

​L’intera manifestazione è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Borgia e vede la stretta collaborazione del locale Juventus Club R. Bettega. L’obiettivo primario dell’iniziativa è la raccolta fondi: tutti i proventi derivanti dalle donazioni e dalla cena di gala saranno infatti devoluti alla realizzazione dei sogni dei piccoli pazienti curati presso il reparto di Ematoncologia Pediatrica dell’AOU Dulbecco di Catanzaro.

​Il programma istituzionale del pomeriggio

​Le attività prenderanno ufficialmente il via alle ore 16:30 presso la sede del Comune di Borgia, dove si terrà un importante convegno incentrato sull’illustrazione del progetto solidale. L’incontro vedrà l’avvicendarsi di autorevoli relatori provenienti dal mondo della medicina, dello sport e delle amministrazioni locali:

​Elisabeth Sacco (Sindaco di Borgia)

​Giuseppe Citraro (Assessore allo Sport)

​Irene Cristofaro (Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali e Sanità)

​Dr.ssa Maria Concetta Galati (Direttore medico di Ematoncologia pediatrica presso l’AOU Dulbecco di Catanzaro)

​Dr. Giuseppe Raiola (Presidente dell’Associazione Acsa&ste-ets)

​Zaccone Giuseppe (Rappresentante dello Juventus Club R. Bettega Borgia)

​Moreno Torricelli (Ex calciatore)

​Serata di gala e asta delle stelle al “Lido di Squillace”

​A partire dalle ore 21:00, la manifestazione si sposterà presso le sale del ristorante “Lido di Squillace” per una cena di gala esclusiva. Gli ospiti avranno l’opportunità di cenare al fianco del campione Moreno Torricelli in un contesto gioviale, arricchito dall’intrattenimento musicale del dj set firmato Majore.

​Il momento centrale della serata sarà l’importante asta benefica, durante la quale verrà messa all’asta la maglia ufficiale della Juventus con gli autografi originali dei giocatori. Un pezzo da collezione unico che accenderà la generosità dei presenti per massimizzare il contributo economico da destinare alle cure dei bambini.

​Info, quote e prenotazioni

​La quota di partecipazione per la cena di gala è fissata a € 45,00 ed è vivamente consigliata la prenotazione anticipata.

​Per informazioni sulle donazioni e per riservare i posti, l’organizzazione ha attivato i seguenti numeri di telefono:

​328.8441391

​328.8122301

​338.6633924

