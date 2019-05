Fratelli d’Italia: dal Basso Ionio Catanzarese a Napoli in sostegno dei propri candidati

Tra le migliaia di militanti di Fratelli d’Italia accorsi nella giornata di ieri 19 Maggio a Napoli, per la chiusura della campagna elettorale per le Europee 2019, era orgogliosamente rappresentato anche il Basso Ionio Catanzarese, con la forte ed organica presenza dei rappresentanti politici dei circoli territoriali di Soverato, Montepaone, Stalettì, Montauro, Chiaravalle, Isca sullo Ionio e Satriano.

Un pullman carico di ideali di militanza, perseveranza politica e sostegno alla causa della destra sociale partito da Soverato per sostenere, in questo percorso di crescita esponenziale, il partito localmente rappresento dalla deputata FdI On.Wanda Ferro.

L’idea di accorrere a Napoli per evidenziare la presenza massiccia di Fratelli d’Italia nella zona del Basso Ionio ha pervaso tutti i rappresentanti locali, sostenuta dalla volontà di “esserci” a supporto dei propri candidati, per tentare di portare, una volta per tutte, la voce della Regione Calabria in Europa attraverso il megafono sovranista e conservatore di Fratelli d’Italia.

Un modo chiaro ed incontrovertibile per dichiarare la compattezza del partito della Meloni su questo territorio, una solidità che non ammette accordi sottobanco o volate dell’ultima ora, ma che rimane fissa sul proprio percorso di crescita pulita e trasparente, sempre al servizio della comunità.

Ogni forma di prepotenza politica sarà combattuta senza quartiere in difesa dell’eredità storica e della comunità FdI, al fine di non snaturare il lavoro di umiltà politica svolto da anni dai militanti locali ed in ossequio allo stile che da sempre contraddistingue la destra sociale italiana.