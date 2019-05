Erano intente a rubare in un supermercato di Montepaone tre donne di etnia rom che aveva lasciato Viale Isonzo per “operare” in trasferta.

Scattato l’allarme degli addetti, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Davoli compagnia di Soverato .

Le tre donne sono state arrestate in flagranza di reato e poste ai domicliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà oggi.