Il Comune di Girifalco punta sull’orientamento per valorizzare le scuole del territorio

Valorizzare le scuole del territorio, far conoscere la pluralità dell’offerta formativa, contribuire al potenziamento delle iscrizioni. Con questo spirito l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco, Pietrantonio Cristofaro, su proposta del consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione, Delia Ielapi, con delibera n. 255 del 16 novembre ha dato atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa affinché venissero adottati gli atti gestionali consequenziali per favorire e supportare le attività di orientamento delle Istituzioni scolastiche nel mese di dicembre.

In particolare, per i giorni 13 e 18 dicembre 2023, è stato predisposto un autobus per garantire il trasporto degli studenti provenienti da Maida, San Pietro a Maida e Vena di Maida in visita nelle scuole girifalcesi.

Un’azione pensata per garantire la centralità delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio girifalcese, tali da poter rappresentare un polo di attrazione per gli studenti dei paesi limitrofi e, al tempo stesso, volano dell’ economia cittadina.