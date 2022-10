Il Politeama “Bomboniera” di Gigi D’Alessio nel suo concerto a Catanzaro

Un vero “sold out” dei nostri tempi, D’Alessiani alla ribalta, impazziti per un appuntamento tanto atteso che è riuscito ad imprimere una tappa memorabile nel capoluogo di Regione.

Il “live” come “viaggio” nel tempo, racchiudendo trent’ anni di carriera di Gigi accompagnato da una fantastica “band”, con al centro scena il suo immancabile pianoforte.

Emozioni e limpidi sorrisi, in ogni cuore il riflesso napoletano di canzoni e sentimenti inequivocabili, quando a cantarle sono il pubblico verso l’ Artista, davvero grato per una rara dolcezza condivisa in pieno, senza esclusione di lacrime pure.

La gente accorsa e mirata alla notevole compostezza nel gremire il Teatrio Politeama, ha ispirato profondamente Gigi D’ Alessio tanto da definirlo “bomboniera” di una Città sempre più volta a grandi eventi con decisivi passi nello spettacolo d’ autore.

Gigi D’ Alessio e la sua rinomata discografia continueranno certamente in un tour senza confini, come spesso conosciuto in trassmissini televisive d’ oltre oceano, tra grandi divi del cinema americano, come Silvester Stallone e cantanti di importante levatura quali Ramazzotti, Daniele e tanti ma tanti altri ancora..

Non poteva mancare la standing ovation del pubblico quando ha dedicato la sua canzone “SI TURNASSE A NASCER” riferendosi al “PIBE DE ORO”, suo caro amico scomparso Diego Armando Maradona, fino ai duetti con Lucio Dalla e sempre “commovente” quello con Mario Merola “CIENT’ ANNE”.

Catanzaro Village non è voluta mancare anche in live streamning per qualche prezioso minuto, considerando cimelio questa esibizione di D’Alessio tutta catanzarese, fatta di messaggi che il cantautore ha diretto ai giovani verso quegli anziani fin troppo fragili, ai genitori e l’ importanza di abbracci a quei nonni così teneri, come affetti che lui stringe a se ormai da tempo.

Ricambiamo la stima dimostrata da Gigi D’Alessio che prontamente ha pubblicato sui social questa fotoricordo che lo vede felice proprio nel cuore della nostra Città di Catanzaro, mentre da qualsiasi parte sono giunti i suoi fans, soddisfatti e rimborsati da una preziosa “umanità”, quella che ci consente di ringrazre, nello stesso, tutti gli organizzatori e quel team così attento e disponibile per la buona riuscita di un grande concerto.

Torna presto Gigi, Catanzaro ti aspetta!

John and Valentina Nisticò