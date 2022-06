Inaugurata passerella pedonale sul lungomare di Montepaone

Inaugurata ieri dal sindaco Mario Migliarese la tanto attesa passerella sul torrente Caccavari che unisce i due tratti del lungomare di Montepaone.

Un’opera pubblica importante questa che si attendeva da tempo e che finalmente, dopo il superamento di diversi intoppi progettuali e burocratici da ieri è una realtà che fa del lungomare di Montepaone con i suoi due chilometri e cento metri il più lungo della zona come sostiene soddisfatto il sindaco Migliarese.

Il primo cittadino di Montepaone, inoltre, progetta anche di collegare prossimamente il lungomare di Montepaone con quello della vicina Montauro realizzando così un unico lungomare di ben tre chilometri.

I lavori per la messa in posa della passerella prefabbricata, diretti da Salvatore Posca, sono iniziati otto mesi fa ma quest’opera si attendeva da dieci anni. L’infrastruttura in legno e alluminio è stata realizzata nelle officine meccaniche di Sellia Marina.

Amalia Feroleto