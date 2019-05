Lamezia Terme – Contemporanea ritorna con Trilussa, il poeta di Roma

Giovedì 23 maggio 2019 appuntamento con Contemporanea, l’angolo letterario di Impressioni Mobili. Al Chiostro Caffè Letterario (Piazzetta San Domenico) di Lamezia Terme l’incontro dedicato a Trilussa, il poeta in romanesco.

L’inizio è fissato alle ore 19.00.

Il format, ideato da Open Space – Associazione culturale in seno al progetto Impressioni Mobili, sarà composto dal consueto excursus storico su vita e opere dell’autore ricostruito con testi, immagini e video e da un reading a microfono aperto rivolto a tutti i partecipanti che potranno essere parte attiva della discussione con aneddoti, letture e curiosità attorno al protagonista dell’incontro.

Trilussa, il protagonista del nuovo incontro di Contemporanea

Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri, in arte Trilussa, nasce a Roma, nel centralissimo Rione Campo Marzio, il 26 ottobre 1871.

Trilussa è stato un poeta, scrittore e giornalista; la notorietà per l’autore arriva grazie alle tante composizioni in dialetto romanesco che fanno oggi di Trilussa un simbolo della Città eterna e della romanità.

Nella città del suo cuore il poeta muore 21 dicembre 1950.

Tra le sue raccolte più famose: Quaranta sonetti romaneschi (1895), Ommini e bestie (1914), Lupi e agnelli (1919).

Roma ricorda il suo poeta con un monumento posto nella piazza a lui intitolata, tra il popolare quartiere Trastevere e Ponte Sisto.