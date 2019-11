Esondato torrente Marevitano tra i comuni di Falerna e Nocera Terinese. Al momento non c’è alcun pericolo, ci sono due escavatori che lavorano e sulla strada è ripreso il transito delle automobili.

Allagati molti sottopassi ed in particolare il sottopasso ferroviario SS18 in prossimità Hotel Eurolido, e il tratto compreso tra Statale 18 Tirrena inferiore e svincolo A2 di Falerna in direzione nord, allagato anche sottopasso ferroviario a Falerna Marina tra Ss18 Tirrena Inferiore e Sp97.