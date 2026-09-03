Ospedale di Soverato: individuate soluzioni per garantire la piena funzionalità del reparto di Chirurgia

Si è tenuto oggi un incontro dedicato alla situazione del reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Soverato, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire la piena funzionalità del reparto e, più in generale, rafforzare la capacità assistenziale del presidio ospedaliero, nonostante le criticità esistenti per il personale infermieristico.

All’incontro hanno partecipato il Vice Sindaco Emanuele Amoruso e la Consigliera comunale delegata alla Salute, Caterina Gatto, il Direttore Sanitario Antonio Gallucci, il Generale Antonio Battistini Commissario Straordinario Asp e una rappresentanza del personale medico del reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Soverato.

Nel corso del confronto sono state affrontate le principali criticità legate alle difficoltà di impiego del personale infermieristico e sono state individuate alcune azioni concrete e immediate per consentire al reparto di continuare a garantire la propria operatività.

In particolare, si è convenuto di incentivare il ricorso allo straordinario del personale infermieristico e alle prestazioni aggiuntive, anche per il personale infermieristico proveniente da altri reparti, così da poter ulteriormente sostenere le esigenze organizzative e assistenziali.

Parallelamente, l’Azienda sanitaria si è impegnata a ampliare ulteriormente il ricorso a infermieri a partita iva nelle more delle assunzioni in itinere, con l’obiettivo di rafforzare gli organici e contribuire a fronteggiare la carenza di personale infermieristico.

Si tratta di un insieme di interventi che punta a dare una risposta concreta e immediata alle difficoltà del momento, mettendo in campo tutte le risorse e le possibilità organizzative disponibili.

Il vicesindaco Emanuele Amoruso esprime soddisfazione per le momentanee soluzioni adottate, evidenziando che fin da subito che l’amministrazione Vacca ha posto al centro degli obiettivi il rilancio del presidio ospedaliero, con un’interlocuzione costante tra l’Azienda sanitaria e l’Amministrazione comunale.

Il Vice Sindaco unitamente alla Consigliera comunale delegata alla Salute, Caterina Gatto, esprimono un sentito ringraziamento al Generale Battistini, al Direttore Sanitario Antonio Gallucci e a tutti i medici presenti, per la disponibilità dimostrata e, soprattutto, per il dialogo portato avanti nel corso dell’incontro in uno spirito di collaborazione concreto e costruttivo.