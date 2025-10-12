Ripetute violenze anche davanti la figlia minore, divieto di avvicinamento per un uomo

La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di un uomo gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. La misura, consistente nel divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stata disposta dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’intervento è il risultato di un’intensa attività investigativa condotta dai Commissariati di Pubblica Sicurezza di Cittanova e Polistena, a seguito della denuncia presentata dalla vittima.

Le indagini hanno ricostruito una serie di comportamenti violenti, ingiuriosi e minacciosi posti in essere dall’uomo, anche in presenza della figlia minore della coppia.

Alla luce della gravità dei fatti accertati il tribunale ha ritenuto necessario adottare la misura cautelare per garantire la sicurezza della donna e della minore coinvolta.

La Polizia sottolinea come l’azione tempestiva e la scrupolosità delle indagini siano testimonianza dell’impegno costante delle forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica, con particolare attenzione alla tutela delle persone più vulnerabili.

L’episodio conferma ancora una volta l’importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di maltrattamento, consentendo alle autorità competenti di intervenire per proteggere le vittime e assicurare l’applicazione della legge.