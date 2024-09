Scoperta una piantagione di marijuana, tre arresti

Una vasta operazione condotta dai carabinieri della tenenza di Isola Capo Rizzuto ha portato all’arresto di tre giovani del luogo con l’accusa di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I tre, identificati come B.D., 32 anni, V.G., 27 anni, e M.P., 22 anni, sono stati colti in flagrante mentre estirpavano alcune piante di marijuana in una zona rurale della località Bonnace.

L’area, situata non lontano da alcune abitazioni, era parzialmente recintata e dotata di un avanzato sistema di sorveglianza composto da telecamere e fototrappole, installate per prevenire intrusioni e sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine.

Nonostante queste precauzioni, l’operazione dei carabinieri ha avuto successo, permettendo il recupero di circa 70 piante di marijuana, ciascuna alta circa 150 centimetri.

Oltre alle piante, i militari hanno sequestrato attrezzi agricoli utilizzati per la coltivazione, un sistema di irrigazione ben organizzato e l’impianto di videosorveglianza. Alla vista dei carabinieri, i tre giovani hanno tentato una breve fuga a piedi, ma sono stati prontamente bloccati e arrestati.

Considerata la quantità di stupefacente rinvenuta e le circostanze dell’arresto, i tre sospettati sono stati condotti nel carcere di Crotone, dove rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. L’operazione rappresenta un duro colpo alla produzione e al traffico di droga nella regione.