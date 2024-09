Dal 11 al 15 settembre in Calabria l’annuale Festival del Peperoncino

La Calabria si prepara a festeggiare il suo prodotto più iconico con l’annuale Festival del Peperoncino, che trasformerà la pittoresca Diamante in un palcoscenico di sapori e colori dal 11 al 15 settembre.

La manifestazione, che celebra con orgoglio il peperoncino e la sua rilevanza nelle tradizioni culinarie calabresi, offre una settimana ricca di eventi, tra cui degustazioni, mostre d’arte, spettacoli e convegni.

Quest’anno, il festival si arricchisce di una novità entusiastica: l’ingresso nel panorama dell’evento di FeelSud, una giovane e dinamica realtà imprenditoriale calabrese.

La startup, guidata dalla dottoressa Greta Pirro, si presenta al pubblico con una piattaforma web innovativa dedicata alla promozione e vendita di specialità locali. FeelSud, che ha già catturato l’attenzione con il volume VIP (Very Important Peperoncino), dimostra come la modernità e la tradizione possano intrecciarsi in modo efficace.

Il festival non manca di offrire le sue tradizionali attrazioni, tra cui il celebre Campionato italiano di mangiatori di peperoncino, che da oltre tre decenni anima la località turistica del Tirreno cosentino, attirando curiosi e appassionati da tutta Italia. La competizione, che celebra il peperoncino in modo esuberante e gustoso, è uno dei punti focali dell’evento.

FeelSud, con il suo team tutto al femminile, sarà presente con un’esclusiva selezione di prodotti calabresi. Tra le prelibatezze proposte, i visitatori potranno trovare ‘nduja, tagliatelle, filei, carciofini selvatici, crema e trecce di peperoncino, e l’elegante box “Sua Maestà il Rosso di Calabria”, insieme ad altre ghiottonerie piccanti come il miele aromatizzato.

Le specialità, tutte ottenute da agricoltura biologica e lavorate seguendo tecniche tradizionali, rappresentano un perfetto equilibrio tra innovazione e rispetto delle tradizioni locali.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, FeelSud premierà i partecipanti con buoni sconto utilizzabili per acquistare i prodotti attraverso la loro pagina ufficiale, permettendo a tutti di portare a casa un pezzo del festival e assaporare le eccellenze calabresi.

Con la sua combinazione di tradizione e innovazione, il Festival del Peperoncino di Diamante si conferma come un evento imperdibile, celebrando non solo il peperoncino, ma anche la vitalità e la creatività della giovane imprenditoria calabrese.

La manifestazione dimostra come, con passione e impegno, sia possibile valorizzare e promuovere un patrimonio culinario ricco e variegato.