​Soverato intitola la Villa Comunale a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: oggi la cerimonia ufficiale

Un momento di altissimo valore civile e simbolico per la comunità di Soverato, destinato a imprimere in modo indelebile i valori della legalità e del coraggio nel tessuto della città.

Questo pomeriggio, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 18:00, si terrà la solenne cerimonia di intitolazione della Villa Comunale alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta alla criminalità organizzata e della difesa della democrazia.

​L’iniziativa, promossa ufficialmente dall’Amministrazione Comunale di Soverato, rappresenta un segnale chiaro e inequivocabile rivolto a tutta la cittadinanza e, in particolar modo, alle giovani generazioni.

Dedicare un centro di aggregazione cittadino ai due magistrati siciliani risponde alla volontà di trasformare uno spazio pubblico in un presidio ideale di memoria attiva e di educazione civica quotidiana.

​L’Amministrazione Comunale ha rivolto un invito caloroso e aperto a tutta la cittadinanza, alle autorità locali e alle associazioni del territorio per partecipare in modo corale a questo evento.

L’appuntamento è fissato direttamente presso la Villa Comunale a partire dalle ore 18:00, per un momento di condivisione e riflessione che unisce la memoria storica del Paese all’impegno civile locale.