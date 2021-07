Squillace, incidente sulla Statale 106

Ancora un incidente. Ancora teatro del sinistro la statale 106 ionica. Questa volta, per fortuna, nessun problema per le persone. Solo spavento e qualche escoriazione per il conducente della Fiat Seicento coinvolta in un incidente autonomo a Squillace Lido, stamane intorno alle ore 5.

L’episodio si è registrato nei pressi del bivio per località “Gebbiola”, nel territorio del Comune di Squillace, a pochi metri dallo svincolo nord per il mare.

Alla guida del mezzo un giovane originario di Catanzaro, la cui auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Squillace.

Carmela Commodaro – S1TV