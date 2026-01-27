Tragedia sulla Statale 18: muore travolto per prestare soccorso

L’incidente mortale nei pressi del ponte Lao, a Scalea. La vittima aveva accostato per aiutare una donna con l’auto in panne.

SCALEA (CS) – Doveva essere un gesto di solidarietà, si è trasformato in dramma nel volgere di pochi istanti. Un uomo ha perso la vita nella serata di ieri lungo la Statale 18, nel territorio di Scalea, travolto da un’auto in transito mentre cercava di prestare aiuto a una automobilista in difficoltà.

La dinamica del sinistro

​Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava percorrendo l’arteria stradale nei pressi del ponte Lao quando ha notato una donna ferma a bordo carreggiata con il veicolo in panne. L’uomo ha deciso di accostare e scendere dal proprio mezzo per offrire assistenza.

Proprio in quel momento, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, un’altra vettura che procedeva lungo la statale lo ha centrato in pieno. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’uomo, rendendo vani i tentativi di soccorso

​Indagini in corso

​Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine per effettuare i rilievi planimetrici e gestire la viabilità, pesantemente rallentata per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

​Al momento, le generalità della vittima non sono ancora state rese note, in attesa che vengano completate le procedure di identificazione e informati i familiari.

Resta da chiarire l’esatta posizione dei veicoli e la visibilità al momento dell’impatto, elementi chiave per definire eventuali responsabilità.

