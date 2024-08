Uova richiamate per rischio di contaminazione microbiologica da diversi supermercati

Uova richiamate per rischio di contaminazione microbiologica da Amadori, Cascina Italia, Conad, COOP, Del Campo, Eurospin, Lactis di Parmalat, Latteria Chiuro e Gesco. Maxi richiamo disposto per altrettanti lotti dal Ministero della Salute su segnalazione dello stesso produttore per sospetta salmonella.

Il motivo del provvedimento è quello del possibile rischio di “contaminazione microbiologica” per sospetta contaminazione da salmonella, mentre tra le avvertenze segnalate c’è quella di “non consumare il prodotto e di restituirlo presso il punto vendita in cui si è acquistato”.

Il Ministero della Salute, infatti, ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di diversi lotti di uova fresche di categoria A da allevamento a terra vendute con i marchi Amadori, Cascina Italia, Conad, COOP, Del Campo, Eurospin, Lactis di Parmalat, Latteria Chiuro e Gesco. I lotti di uova interessati, sia sfuse sia nelle confezioni da 6, 10 e 30 pezzi, sono quelle con scadenza dal 15/07/24 e 19/07/24.

I prodotti, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, venduti sia in modalità sfusa sia in confezioni da 6, 10 e 30 pezzi, devono essere restituiti, così come segnala nelle note del Ministero della Salute, al punto vendita d’acquisto, dove saranno sostituiti o rimborsati o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. Le uova richiamate sono:

Uova grandi da allevamento a terra senza uso di antibiotici Delizie dal Sole, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero L:4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, e L:4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024;

Uova medie da allevamento a terra Delizie dal Sole, in confezioni da 10 pezzi, appartenenti ai lotti numero L:4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, L:4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, e L:4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024;

Uova fresche grandi da allevamento a terra categoria A Lactis, in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 4679409926 e la data di scadenza 07/09/2024;

Uova fresche grandi da allevamento a terra categoria A Cascina Italia, in confezioni da 180 pezzi, con il numero di lotto 4736619926 e la data di scadenza 09/09/2024;

Uova fresche grandi da allevamento a terra categoria A Latteria Chiuro, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, e 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Iperal;

Uova fresche grandi da allevamento a terra di categoria A Gesco, in cartoni da 90 pezzi per la vendita sfusa, appartenenti ai lotti 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, e 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024;

Uova fresche grandi da allevamento a terra di categoria A Gesco, in cartoni da 180 pezzi per la vendita sfusa, appartenenti ai lotti numero 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, e 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024;

Uova fresche medie da allevamento a terra di categoria A Amadori, in confezioni da 30 pezzi, appartenenti ai lotti 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, e 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024;

Uova fresche categoria A da allevamento a terra di vario calibro Amadori, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti 4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024, 4179019926 con la data di scadenza 14/09/2024, e 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024;

Uova fresche categoria A da allevamento a terra di vario calibro antibiotic free Amadori Qualità 10+, in confezioni da 10 pezzi, con il numero di lotto 4501159926 e la data di scadenza 05/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Il Gigante;

Uova fresche XL categoria A da allevamento a terra Amadori, in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 4179019926 e la data di scadenza 14/09/2024;

Uova fresche medie categoria A da allevamento a terra Conad Percorso Qualità, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero 4700609926 con la data di scadenza 31/08/2024, 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024, 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024, e 4179019926 con la data di scadenza 14/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Conad;

Uova fresche medie categoria A da allevamento a terra Conad Percorso Qualità, in confezioni da 10 pezzi, appartenenti ai lotti numero 4679409926 con la data di scadenza 07/09/2024, e 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Conad;

Uova fresche XL categoria A da allevamento a terra Conad Percorso Qualità, in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti 4700609926 con la data di scadenza 31/08/2024, 4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, e 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Conad;

Uova fresche categoria A da allevamento a terra di vario calibro Del Campo, in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 4679409926 e la data di scadenza 07/09/2024.