[VIDEO] Montepaone, identità e territorio: Naturium diventa un grande Polo tematico

Una nuova iniziativa legata al progetto imprenditoriale e culturale di Giovanni Sgrò

A Montepaone Lido sta per nascere una nuova iniziativa imprenditoriale legata al marchio “Naturium”. Lavori in corso a pochi passi dal nuovo Lungomare, in vista dell’inaugurazione della struttura, prevista per il mese di ottobre.

Il progetto culturale promosso da Giovanni Sgrò si espande, dunque, con l’idea di creare un grande polo culturale e commerciale del cibo, della biodiversità, della creatività e della sostenibilità. Un concept unico, attrattivo, originale, dedicato alla Calabria dell’agroalimentare e della gastronomia, ma anche dell’arte e dell’artigianato.

Una grande vetrina, insomma, dedicata alle eccellenze della nostra regione, ma immaginata anche come un luogo versatile dove ambientare eventi e meeting, ricco di opportunità per le aziende che, a rotazione, potranno chiedere di esporre le proprie produzioni, partecipando attivamente al progetto “Naturium”. Allestimenti curati nel minimo dettaglio, con il contributo di firme d’eccellenza del design e dell’architettura italiana, per creare un vero e proprio tributo al territorio calabrese e alle sue identità.

Grande spazio, inoltre, alle attività didattiche, con itinerari interattivi e corsi pratici rivolti alle scuole e a gruppi di visitatori. La nuova struttura “Naturiun” sarò un polo tematico, dunque, con un’anima culturale “educational” collegata alle principali realtà formative e accademiche regionali. All’interno, i visitatori potranno assaporare dell’ottimo cibo o fare acquisti consapevoli, tra musica dal vivo, show cooking e degustazioni di qualità, ascoltando i racconti dei più importanti produttori calabresi dalla loro viva voce. Work in progress… si susseguono, in questi giorni, gli incontri dei vari responsabili operativi del progetto, limando i dettagli con meticolosa attenzione per partire con la giusta marcia e il proverbiale entusiasmo che da sempre accompagnano le iniziative del dinamico imprenditore soveratese Giovanni Sgrò.