Si è svolta, a Satriano, la Terza Edizione del Premio Filangieri, organizzata dall’Associazione intitolata a Carlo e Gaetano Filangieri nella Sala Conferenze del Circolo “Gigi Galateria”, insigne giurista che ha donato al Comune un intero piano del suo palazzo, da adibire alle attività culturali.

Il Presidente Michele Drosi, nel porgere i saluti al numeroso pubblico presente, ha evidenziato che l’Associazione Filangieri intende proseguire sulla scia già intrapresa da alcuni anni, con manifestazioni e varie pubblicazioni, per promuovere la cultura nelle sue varie espressioni, avendo come finalità la crescita della comunità, nella convinzione che solo questa possa essere la via per l’elevazione delle coscienze nei tempi difficili e incerti che la società sta vivendo.

Nel corso della serata è stato presentato il libro “Alvaro, Più di una vita” della scrittrice Giusy Staropoli Calafati. Un romanzo biografico, realizzato con grande coinvolgimento emotivo che indaga la personalità multiforme del più significativo degli scrittore e intelletuali calabresi e considerato dal professor Aldo Maria Morace, nella prefazione, ineccepibile dal punto di vista documentale e felicemente pervaso da una forza illuminante che solo una scrittura narrativa può incidere nel lettore. Giusy Staropoli Calafati, dialogando con Michele Drosi, ha auspicato che l’autorevole scrittore possa essere studiato nelle scuole tra gli autori del “900, affinché la sua eredità letteraria possa essere finalmente riconosciuta e apprezzata.

E, successivamente, ha passato in rassegna le tappe fondamentali dell’esperienza umana e artistica del grande letterato, dalla sua infanzia in Calabria alle difficoltà per il conseguimento del diploma, dall’attività giornalistica alle persecuzioni del regime fascista, dai viaggi in Europa ai prestigiosi premi conferiti alle sue opere come quello de “La Stampa”, per “Gente in Aspromonte”, “Lo Strega”, per “Quasi una Vita”, “L’Accademia d’Italia della Letteratura” per L’Uomo è forte”.

La manifestazione è, poi, proseguita attraverso la conduzione di Mariella Battaglia, del comitato scientifico dell’associazione, con la consegna del Premio Filangieri, assegnato quest’anno a personalità scomparse, ma delle quali è sempre vivo il ricordo per l’impegno, l’esempio e il pensiero, eredità preziosa per le giovani generazioni, e a satrianesi che si sono distinti all’estero.

In questo contesto i Premi alla memoria sono stati conferiti al Preside Vincenzo Guarna “Per l’esemplare dedizione all’insegnamento e alla guida delle istituzioni scolastiche unita alla sua sensibilità di scrittore e alla profonda attività di studioso dell’opera di Eugenio Montale e per aver onorato con orgoglio la propria terra attraverso la cultura e l’esempio della sua vita”. Al Preside Gerardo Pagano, recentemente deceduto, “ Per la visione rigorosa e innovativa della Scuola e per il suo straordinario contributo di studioso dantesco, capace di trasmettere alle nuove generazioni il valore etico e civile del viaggio della Divina Commedia, anche attraverso il Comitato della Società Dante Alighieri”.

All’avvocato Domenico Romano Carratelli, al quale si deve la scoperta e l’acquisizione del “ Codice Carratelli”, un manoscritto acquerellato di fine ‘500, “Per la passione viscerale verso la conoscenza, la tutela del patrimonio libraio antico e la generosità nel condividere con la comunità la bellezza della storia scritta”.

Di seguito, il Premio è stato assegnato a Salvatore Guarna, emigrato in Svizzera sin dal 1981, eletto nel 2011 sindaco di un Comune di 2000 abitanti e, nel 2020, deputato al Parlamento Cantonale, “ Per i prestigiosi traguardi raggiunti all’estero, l’impegno professionale e l’aver mantenuto saldo e vivo il legame d’ affetto con la propria terra di origine”.

Infine, il Premio Filangieri è stato attribuito alla scrittrice Giusy Staropoli Calafati, “Per il suo impegno nella valorizzazione della cultura, della letteratura e dell’identità calabrese e nella riscoperta di autori che hanno segnato la cultura italiana, a partire da Corrado Alvaro, con l’obiettivo di far conoscere il patrimonio culturale della regione anche a livello nazionale“.