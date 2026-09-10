​Grave incidente stradale sulla Strada Grande Comunicazione Ionio-Tirreno: tre vittime

Alle ore 6:35 circa, squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Polistena sono intervenute sulla Strada Grande Comunicazione Ionio-Tirreno, al km 3+200, per un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante.

Nel violento impatto hanno perso la vita tre persone: un uomo di 53 anni e i suoi due figli, una bambina di 8 anni e una bambina di 13 anni.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha operato per la messa in sicurezza dell’area, procedendo all’estrazione dal veicolo delle persone coinvolte e al successivo recupero delle salme.

La madre dei due minori, rimasta ferita nell’incidente, è stata affidata alle cure del personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasferita presso l’ospedale di Polistena, dove è attualmente ricoverata.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e l’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale. Sul posto anche la polizia stradale per quanto di competenza