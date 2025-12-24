L’Antico Borgo di Badolato torna a vivere la magia del Presepe Vivente!

Il 26 Dicembre la VI edizione di “Badolato è culla per Te”, tra scenografie rinnovate, tradizione ed accoglienza.

Tutto pronto nel centro storico di Badolato (CZ) per la realizzazione della VI Edizione del Presepe Vivente “Badolato è culla per Te”. Unica data il 26 Dicembre 2025 con la rappresentazione scenica itinerante che si svolgerà per le vie del rione “u destru”.

Il Presepe Vivente 2025, quest’anno con nuove scene e scenografie e con nuovi personaggi, sarà visitabile – con entrata a gruppi, guidati da accompagnatori dello staff organizzativo – dalle ore 16.30 alle ore 21.00.

La direzione artistica della manifestazione è curata dall’Associazione Culturale “Nicola Caporale” di Badolato col supporto tecnico di un gruppo di scenografe e di tecnici. Il tutto è stato promosso ed organizzato anche grazie ad un Comitato Promotore che vanta il patrocinio istituzionale del Comune di Badolato, quello operativo della Pro Loco Badolato APS/UNPLI Calabria e la collaborazione organizzativa di altre importanti associazioni territoriali come la CS META 2 di Badolato, il Comitato Basso Ionio Catanzarese della Croce Rossa Italiana e l’A.Op.T. Riviera e Borghi degli Angeli.

Il progetto artistico-culturale del Presepe Vivente “Badolato è culla per Te” – una vera e propria manifestazione di comunità – registra da anni la partecipazione attiva di un centinaio di cittadini tra attori, comparse, guide e staff tecnico-logistico; il sostegno di operatori turistico-commerciali e ditte locali; il supporto operativo e la co-organizzazione di altre istituzioni ed associazioni del territorio.

Grande attesa, quindi, nel comprensorio del Basso Ionio calabrese, per questa importante manifestazione in uno dei borghi più belli d’Italia che, lo scorso anno e nelle passate edizioni, ha registrato un gran successo di critica e pubblico con migliaia di visitatori arrivati da ogni angolo della Provincia e della Calabria.

Per l’occasione, infatti, considerata la sua attrattività turistico-culturale, il Comune di Badolato – assieme al corpo di Polizia Municipale, al gruppo degli ausiliari dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri – Sezione di Soverato ed i volontari del Comitato “Basso Ionio Catanzarese” della Croce Rossa Italiana – ha messo in piedi una macchina organizzativa con un piano di gestione della sicurezza pubblica e del traffico, dei parcheggi e della viabilità comunale. Previsto, inoltre, un servizio temporaneo a pagamento di navetta – a cura della “Autoservizi Noleggio Steimann” – lungo la via Provinciale, collegando di fatto le zone di Mingiano, Graneli e Girone fino a Piazza Fosso (A.R.).

Durante la serata del 26 Dicembre, con l’obiettivo di offrire un servizio ristorativo ben organizzato, saranno diversi gli stand gastronomici, bar e punti ristoro operativi in Piazza Castello – luogo di raduno e di accesso al circuito del Presepe Vivente – grazie ai quali i visitatori potranno cenare o trascorrere momenti conviviali fino a tarda sera. Diverse saranno, inoltre, le strutture turistico-ricettive, ubicate sia nel borgo che nella frazione marina, pronte ad ospitare turisti per eventuali soggiorni o tutti coloro che vorranno approfittarne per trascorrere una breve vacanza natalizia a Badolato.

In virtù, infine, della preziosa collaborazione organizzativa con le Parrocchie locali e le Confraternite Religiose, con la Pro Loco Badolato APS ed i suoi volontari SCU del Centro di Accoglienza Turistico-Culturale di Palazzo Gallelli, i cittadini ed i visitatori/turisti potranno passeggiare per le vie del borgo alla scoperta di alcune punti di notevole interesse grazie all’apertura straordinaria, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, della Chiesa Matrice del SS.mo Salvatore, della Chiesa di Santa Caterina V.M. d’Alessandria, della Chiesa dell’Immacolata e di Palazzo Gallelli con le sue mostre ed installazioni artistiche.

Per informazioni e contatti, visitatori e cittadini possono contattare i seguenti numeri: FB: “Presepe vivente: Badolato è culla per Te”; Tel.: +39 3347990874; +39 3384709111