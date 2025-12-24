Radio Amore Catanzaro intervista l’Avvocato e Criminologa Rita Tulelli sul revenge porn

Radio Amore Catanzaro ha recentemente ospitato una trasmissione dedicata a un tema delicato ma sempre più attuale: il revenge porn, la diffusione non consensuale di immagini o video intimi.

La giornalista Ada Cosco ha intervistato l’Avvocato e Criminologa Rita Tulelli, che ha condiviso la sua esperienza e le strategie per proteggersi da questo reato che colpisce soprattutto donne, ma che può riguardare chiunque.

Durante l’intervista, Tulelli ha approfondito:

• Come riconoscere i rischi online e proteggere la propria privacy.

• Le conseguenze legali per chi diffonde contenuti senza consenso (reato punibile secondo il codice penale).

• Il supporto alle vittime, tra tutela legale e sostegno psicologico.

L’incontro è stato coinvolgente e istruttivo, offrendo spunti concreti per famiglie, ragazzi e adulti su come navigare in sicurezza nel mondo digitale e proteggersi dai pericoli del web.

Un ringraziamento speciale alla giornalista Ada Cosco per aver reso possibile questa trasmissione, chiara e attenta alle problematiche moderne.

In occasione della vigilia di Natale, l’Avvocato Tulelli ha ringraziato tutto lo staff di Radio Amore Catanzaro inviando un augurio di serenità e sicurezza a tutti i cittadini, ricordando che informarsi è il primo passo per proteggersi.