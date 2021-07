Se urgono riforme, vuol dire che non funziona

Non passa settimana che qualcuno non inneggi al sistema, inclusa “la costituzione più bella del mondo” secondo un attore; e, con la solita amerikanata, non chiami “padri fondatori” quelli che la scrissero, mentre erano solo dei tizi trovatisi in lista nel 1946. Ma non passa giorno che qualcun altro, esempio l’Europa, non ripeta che urgono riforme; anzi, che senza le riforme non ci dà un euro. Ebbene, si deve riformare quello che non funziona; se funzionasse, basterebbe lasciare tutto così.

La giustizia, ad ogni passo santificata, appare invece così messa male che l’Europa deve imporci di riformarla, se no niente denari. E non basta certo il pannicello caldo delle proposte Bonafede e Cantabia sui particolari procedurali, quando la malattia non è raffreddore ma tumore.

Si stanno agitando, giustamente, i sindaci, esposti a procedimenti penali per qualsiasi cosa: uno, perché si fece male un bambino nella porta di una scuola! Eppure i giudici hanno la loro parte di ragione, stando alle carte; e anche i sindaci hanno ragione. Insomma, babele.

La burocrazia… lo sa chi c’incappa, e, a parte non pochi casi di corruzione, sa bene che una pratica può durare mesi e anni; e che più controlli ci sono, peggio è, invece di garantire la correttezza.

Di riforme politiche, manco l’ombra. Votiamo con una legge elettorale assurdo, e che sta benissimo agli eletti e non agli elettori. Lo stesso, anche peggio, per la Regione Calabria: tutti dicono che la legge è sballata, e nessuno la modifica. Eh, ma c’è il covid…

Eccetera. Perché non si fanno le riforme? Perché le dovrebbero fare quelli medesimi che dal disordine traggono vantaggio. E perché qualsiasi riformicchia dovrebbe passare attraverso i capricci e le liti di non so quanti partiti che oggi costituiscono l’improvvisata e precaria maggioranza Draghi.

Ora vi narro come si fecero due riforme integrali; potrei parlarvi anche della terza, ma evito per non lasciare spazio a polemiche campate in aria. Nel I secolo a. C., tutti sapevano che la repubblica romana versava nella corruzione (“a Roma tutto è in vendita”: Sallustio) e nel disordine; ebbene, mise tutto a posto Giulio Cesare, incluso il calendario. E già c’era una sfasatura di un anno e passa tra il tempo reale e quello nominale, e tutte le date che abbiamo studiato a scuola sono sbagliate: tutti lo sapevano, nessuno fece niente, finché Cesare non chiamò Sosigene, il quale, in quattro e quattr’otto, calcolò bene il tutto. Mancavano pochi minuti, e ci pensarono nel 1582 Luigi Giglio, Sirleto e papa Gregorio: il quale emanò una Bolla, mica aprì una discussione!

La Francia monarchica era nel disastro amministrativo. La rivoluzione, tra il 1789 e il 99, aveva solo gravemente peggiorato le cose. Napoleone Buonaparte (Bonaparte all’estero) si chiuse nel castello di Saint Cloud ed emanò una raffica di decreti che quasi tutti durano ancora. Se a scuola si pensa abbia legiferato sui cimiteri, la colpa è del Foscolo e dei professori.

Noi, invece, nel 2021 parliamo di riforme a raffica, e non riformiamo mai niente. E si vede.

Ulderico Nisticò