Si è laureata all’Università della Calabria al cospetto di una commissione d’esame molto compiaciuta la gioiese Myriam Rando.

Ma a far notizia è stata… la carta d’identità: appena 22 anni. In sostanza una tra le più giovani in Italia.

A celebrarne il successo e il traguardo non comune è stata proprio l’Università della Calabria attraverso i propri canali social.